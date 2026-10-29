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Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Галатасарай» — источник

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Галатасарай» — источник
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26-летний центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип был предложен «Галатасараю». Турецкий клуб начал следить за футболистом, сообщает турецкий журналист Бурак Эрен на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, благодаря гражданству Казахстана Алип в случае перехода сможет выступать за «Галатасарай» в статусе местного игрока.

Алип выступает за «Зенит» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне Алип принял участие в 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Отметим, за «Галатасарай» выступает российский полузащитник Алексей Батраков.

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