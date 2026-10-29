Бывшая жена Мамаева назвала причину, по которой Павел не общается с их общей дочерью

Блогер и модель Алана Мамаева поделилась информацией о возможном сближении с бывшим супругом экс-полузащитником ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павлом Мамаевым с точки зрения воспитания 12-летней дочери Алисы.

«С моей стороны примирение, безусловно, возможно прежде всего ради ребёнка. Однако, с другой стороны, полностью отсутствует желание идти на контакт. Во многом причина заключается в его нынешней супруге, об отношении которой ко мне всем прекрасно известно. И хотя отношения между отцом и его ребёнком её напрямую не касаются, она постоянно в них вмешивается. Именно поэтому на сегодняшний день я не вижу возможности ни для нормального общения, ни для примирения», — написала Мамаева в соцсетях.

Фото: Из соцсетей Аланы Мамаевой

Алана и Павел Мамаевы состояли в браке с 2013 по 2021 год. Их общей дочери Алисе 12 лет. По словам Аланы, спортсмен не принимает участия в жизни девочки. Нынешняя супруга Павла — Надежда Мамаева. Они объявили о браке в 2022 году.