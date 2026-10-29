Роскомнадзор отказался от иска к Фёдору Смолову на сумму в 300 тысяч рублей — источник

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что Роскомнадзор отозвал иск в адрес бывшего футболиста сборной России Фёдора Смолова о взыскании 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство Роскомнадзора об отказе от иска», — сообщили в суде, не уточнив причины отказа.

Исковое ведомство требовало взыскать с ИП Смолова Фёдора Михайловича обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 статьи 18.2 Закона о рекламе, на сумму 300 000 рублей.

Смолову 36 лет. В сезоне-2024/2025 он в составе «Краснодара» впервые в карьере выиграл чемпионат России. По завершении сезона клуб объявил об уходе форварда.

В ходе профессиональной карьеры Смолов играл за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». В составе «Локомотива» он дважды завоевал Кубок России и один раз — Суперкубок страны, а в качестве футболиста «Краснодара» стал чемпионом России. На счету Смолова 45 матчей и 16 голов за национальную команду России.