«Барселона» отреагировала на крупную железнодорожную катастрофу в Испании

Пресс-служба «Барселоны» в соцсетях почтила память погибших в железнодорожной катастрофе в Испании.

«ФК «Барселона» выражает глубокие соболезнования в связи с серьёзной железнодорожной катастрофой, произошедшей между населёнными пунктами Лос-Йебенес и Урда (провинция Толедо). Клуб выражает свою поддержку и солидарность семьям и близким пострадавших, а также желает всем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении, опубликованном на страницах каталонского клуба в соцсетях.

Ранее сообщалось о столкновении двух высокоскоростных поездов в Толедо, в результате которого погибли не менее 50 человек, более 179 пострадали.