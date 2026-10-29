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Батраков назвал Дзюбу самым известным человеком в своей телефонной книге

Батраков назвал Дзюбу самым известным человеком в своей телефонной книге
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал, кто самый известный человек в его телефонной книге.

«Самый известный человек в моих контактах — Артём Дзюба», — приводит слова Батракова Le Marca Sports на странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» в 2026 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах за турецкий клуб, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

38-летний Дзюба находится без клуба весь текущий сезон. Предыдущие два он отыграл в составе тольяттинского «Акрона». Ранее футболист заявлял, что, вероятно, завершил карьеру.

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