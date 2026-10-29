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«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС

«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Сити Филд» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
29 октября 2026, четверг. 02:40 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Фернандес – 70'     1:1 Эмболо – 88'     2:1 Траоре – 90+5'    

В составе «Нью-Йорк Сити» забил Николас Фернандес на 70-й минуте и Бени Траоре на 90+5-й минуте.

В составе «Атланты» единственный гол на счету Брила Эмболо (88-я минута). Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

В следующем матче МЛС «Нью-Йорк Сити»