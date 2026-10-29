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Неймар пропустит три ближайших матча «Сантоса» из-за дисквалификации — Globo

Неймар пропустит три ближайших матча «Сантоса» из-за дисквалификации — Globo
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Нападающий «Сантоса» Неймар не сможет помочь команде в трёх следующих встречах чемпионата Бразилии. Об этом сообщает Globo.

Два матча 34-летний форвард пропустит из-за решения Дисциплинарной комиссии Высшего спортивного суда Бразилии (STJD), вынесенного 28 октября. Ещё одну игру он пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

Поводом для разбирательства стал эпизод в матче 32-го тура с «Баией» (1:1). В перерыве встречи Неймар поспорил с полузащитником соперника Родриго Нестором и прикрыл рот рукой. После инцидента бразилец получил прямую красную карточку.

Таким образом, форвард не сыграет против «Палмейраса» 28 октября, «Брагантино» 2 ноября и «Куритибы» 18 ноября.

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