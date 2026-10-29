«Я бы отдал награду Кварацхелии». Тони Кроос высказался о «Золотом мяче» Гарри Кейна

Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением об итогах голосования за «Золотой мяч» — 2026.

«В этом году никто не завоевал все возможные трофеи. К тому же в год чемпионата мира голосование проходит иначе — результаты первенства планеты приобретают особый вес. Если оценивать исключительно клубный сезон, то Кварацхелия, на мой взгляд, проявил себя великолепно. Я отдал бы награду ему — он был лучшим футболистом сильнейшей команды Европы.

Шестая позиция Хвичи показывает, что без учёта чемпионата мира у него были бы отличные шансы на победу. Ведь футболисты, оказавшиеся выше, ярко выступили на мировом первенстве. Без чемпионата мира Мбаппе не вошёл бы в первую пятёрку. Ямалю тоже было бы сложно попасть туда, если бы он не стал чемпионом мира», — заявил Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, «Золотой мяч» — 2026 получил нападающий «Баварии» Гарри Кейн.