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Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ответил, кто должен стать новым тренером клуба

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ответил, кто должен стать новым тренером клуба
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о возможном назначении Антонио Конте на пост главного тренера английского клуба.

«Вам нужно выбрать тренера, который, по вашему мнению, вернёт нас к статусу конкурентоспособной команды в Премьер-лиге. Из этих трёх Антонио Конте — именно тот человек, но его назначение сопровождается большим, просто огромным предостережением. Он намекал, что хочет прийти, и я практически уверен, что клуб общался со всеми тремя. Я даже не совсем понимаю, зачем ему эта работа, потому что лично не считаю эту команду достаточно хорошей для него.

Я считаю Конте лучшим из доступных специалистов. Вспомните «Ювентус», а потом он возглавил «Наполи» и выиграл с ними чемпионат. Да, он взрывной, я знаю, что он импульсивный и может быть немного сумасшедшим, но когда мы говорим об успешных тренерах в топ-клубах — он на голову выше остальных.

Мне всё равно, если это будет краткосрочная история. Мне всё равно, если он проработает 18 месяцев и даст нам возможность побороться за чемпионство — это уже будет успехом. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь: Конте должен прийти и как следует встряхнуть команду», — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

Ранее сообщалось, что Майкл Кэррик может быть уволен с поста главного тренера «МЮ». В числе возможных преемников пресса, помимо Конте, называет Юлиана Нагельсмана и Эдди Хау.

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