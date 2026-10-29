Агент Матвея Кисляка сообщил, с какими клубами ведутся переговоры по трансферу игрока

Представитель полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков ответил на вопрос о будущем футболиста.

«У Матвея ещё два с половиной года контракта с ЦСКА, опции бай-аута нет. Все оферы, которые приходят, мы обсуждаем с руководством ЦСКА. Очень важно, что мы в постоянном диалоге, что руководители с большим уважением относятся к желанию Матвея попробовать себя в европейском чемпионате. Они нас слышат, и мы слышим руководителей ЦСКА. Очень много звонков, очень много СМС мне, Матвею, в ЦСКА, руководителям приходят.

Реагируем только на официальные запросы. Они есть, работа ведётся. Думаю, что в это зимнее трансферное окно будет несколько интересных вариантов для продолжения карьеры Матвея Кисляка. Контактируем со всей большой четвёркой турецкой: «Трабзонспор», «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ». Прекрасно знаем трансферные приоритеты, финансовые возможности каждой из команд.

За какую сумму ЦСКА готов отпускать Матвея в другую команду, наверное, говорить преждевременно, потому что всё зависит от клуба, который придёт за Матвеем. Многое зависит от структуры сделки, в первую очередь от оплаты, от процентов с последующей продажи, каких-то других бонусов, которые можно заложить в трансферный договор», — сказал Маньяков в эфире YouTube-канала «Лепсая Live».

Ранее сообщалось, что трансфер Кисляка может обойтись потенциальным покупателям в € 35 млн.