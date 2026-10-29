«Барселона» может продать хавбека сборной Испании. Известны интересующиеся клубы

«Барселона» изучает трансферные предложения по 23-летнему атакующему полузащитнику сборной Испании Фермину Лопесу. Об этом сообщает Caught Offside в соцсети X.

По информации источника, каталонский клуб не планирует продавать футболиста, однако из-за финансовых проблем готов расстаться с ним за сумму около € 100 млн. Интерес к игроку проявляют «Челси» и «ПСЖ». Парижская команда готовит официальное предложение.

Летом 2025 года Лопес отклонил вариант с переходом в «Челси», решив остаться в «Барселоне», и в феврале заключил новый контракт до 2031 года. 23-летний хавбек выступает за первую команду каталонцев с 2023 года. За это время Фермин провёл 148 встреч, забил 37 мячей и отдал 32 ассиста. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 110 млн.