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В «Зените» не исключили досрочного возвращения Касаджикова из «Оренбурга» в Петербург

В «Зените» не исключили досрочного возвращения Касаджикова из «Оренбурга» в Петербург
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Главный тренер «Зенита-2» Александр Селенков высказался о возможности вернуть из аренды нападающего Андрея Касаджикова, который на данный момент выступает в «Оренбурге».

— Нет такого, что современные игроки быстро теряют интерес к футболу, если понимают, что к 20 годам не удастся закрепиться в РПЛ?
— Думаю, каждый футболист, который хочет стать профессиональным игроком, должен ставить перед собой цель. Понятно, что карьера не может идти всё время по нарастающей — будут спады, травмы, при этом будут и хорошие эпизоды, когда ты будешь востребован в других командах. Стоит вспомнить Далера Кузяева. Он же не сразу попал в основную команду «Зенита». Сначала был в молодёжном составе, потом сделал большой круг — сменил несколько команд, прежде чем оказаться в «Зените». Он поставил перед собой цель и добился её.

Сейчас подобная история происходит с Андреем Касаджиковым. Он молодец, ушёл в «Оренбург», много забивает. Не исключено, что зимой Андрюху возьмут на сборы с главной командой, и клуб воспользуется правом досрочно отозвать его из аренды, — сказал Селенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Касаджикову 19 лет. В текущем сезоне во всех турнирах футболист провёл 16 встреч, забил пять голов и отметился тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.

Полное интервью с Селенковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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