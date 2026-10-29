«Игрой доволен». И. о. главного тренера «Рубина» Кузьмин — о матче со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:1).

— Ребята — большие молодцы. Я сейчас сказал это в раздевалке. Игрой доволен. Результатом, естественно, нет, но это футбол. Значит, где-то что-то не так сделали. В самом начале не разобрались. А потом они большие молодцы.

— Поделитесь впечатлениями от роли главного тренера. Игроки выполнили установку или чем-то вы были недовольны?

— Как я уже сказал, игроками я доволен, им не могу предъявить претензии. Мы учитывали то, что у нас через два дня важнейший матч в чемпионате. Две замены в перерыве были плановые. Плюс Сальседо м