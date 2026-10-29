15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игрой доволен». И. о. главного тренера «Рубина» Кузьмин — о матче со «Спартаком»

«Игрой доволен». И. о. главного тренера «Рубина» Кузьмин — о матче со «Спартаком»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
28 октября 2026, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Дмитриев – 7'    

— Ребята — большие молодцы. Я сейчас сказал это в раздевалке. Игрой доволен. Результатом, естественно, нет, но это футбол. Значит, где-то что-то не так сделали. В самом начале не разобрались. А потом они большие молодцы.

— Поделитесь впечатлениями от роли главного тренера. Игроки выполнили установку или чем-то вы были недовольны?
— Как я уже сказал, игроками я доволен, им не могу предъявить претензии. Мы учитывали то, что у нас через два дня важнейший матч в чемпионате. Две замены в перерыве были плановые. Плюс Сальседо м