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Бышовец: достаточно ли у Галактионова качеств, чтобы «Локомотив» остался в РПЛ?

Бышовец: достаточно ли у Галактионова качеств, чтобы «Локомотив» остался в РПЛ?
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Известный специалист Анатолий Бышовец высказался о ситуации московского «Локомотива», который занимает 13-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Ситуации, в которых оказываются тренеры при отрицательном результате, и положение в турнирной таблице говорят о кризисной ситуации. Уровень и потенциал игроков «Локомотива» достаточны, чтобы говорить о результате в РПЛ. Не думаю, что задачи Кубка будут отходить на второй план. Многое зависит от того, насколько у игроков сохраняется уверенность, которая передаётся и харизмой тренера.

Очень важно, достаточно ли у Галактионова качеств, чтобы можно было добиться необходимого результата — остаться в РПЛ. Многое зависит от его опыта и личностных качеств», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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