Александр Бубнов предложил запретить иностранным тренерам работать в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выдвинул предложение запретить иностранным тренерам работать в клубах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Одно из моих предложений сейчас для решения проблем российского футбола… Считаю, и, что самое интересное, меня все поддержат российские тренеры. И поддержит руководство. Они все в кулуарах считают, что это правильно, но публично об этом не говорят. А я скажу. Считаю, что нужно запретить на определённый промежуток времени, во всяком случае, пока санкции и мы не участвуем в еврокубках, хотя и не от этого всё зависит… Запретить в Российской Премьер-Лиге работать иностранным тренерам», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».