15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой выбрал игрока, который выиграет следующий «Золотой мяч»

Мостовой выбрал игрока, который выиграет следующий «Золотой мяч»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что следующим обладателем «Золотого мяча» станет нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Мбаппе — ключевая фигура [сборной Франции]. И мы видели это на чемпионате мира. Но, опять же, мы упираемся… Главный критерий «Золотого мяча», это сказал и Мбаппе, и Кейн, и, по-моему, Костя Клещёв ещё, — это индивидуальная награда. Вот почему я Мбаппе [выбираю]. Потому что статистика феноменальная, феноменальная. Где бы он ни был, [всегда] лучший бомбардир Ла Лиги, лучший бомбардир сборной, рекорд чемпионата мира. Мбаппе будет [продолжать] забивать», — сказал Мостовой в новом выпуске на YouTube-канале «Кто здесь Царь?»

Материалы по теме