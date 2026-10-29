Мостовой выбрал игрока, который выиграет следующий «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что следующим обладателем «Золотого мяча» станет нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Мбаппе — ключевая фигура [сборной Франции]. И мы видели это на чемпионате мира. Но, опять же, мы упираемся… Главный критерий «Золотого мяча», это сказал и Мбаппе, и Кейн, и, по-моему, Костя Клещёв ещё, — это индивидуальная награда. Вот почему я Мбаппе [выбираю]. Потому что статистика феноменальная, феноменальная. Где бы он ни был, [всегда] лучший бомбардир Ла Лиги, лучший бомбардир сборной, рекорд чемпионата мира. Мбаппе будет [продолжать] забивать», — сказал Мостовой в новом выпуске на YouTube-канале «Кто здесь Царь?»