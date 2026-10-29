Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв выступил с обращением к российским футболистам, которые играют в Европе. Он пожелал российским легионерам в зарубежных лигах прогресса и яркой игры. А голкиперу «Штурма» Даниилу Худякову, который недавно получил перелом ноги, Лунёв пожелал здоровья и скорейшего восстановления.

— Арсен Захарян начал забивать за «Реал Сосьедад» — уже два гола. В «Динамо» следят за его успехами?

— Да, конечно. За наших ребят, которые выступают в Европе, можно только порадоваться. Арсен Захарян, Лёша Батраков, Матвей Сафонов, Саша Головин и другие ребята. Всем россиянам в Европе хочется пожелать дальнейшего прогресса, чтобы они максимально ярко себя проявляли и развивались. Хочется поддержать Худякова и пожелать ему здоровья. Тяжёлую травму он получил в недавнем матче.

— Видели эпизод с травмой Худякова?

— Только фотографии видел. Зрелище не самое приятное. Его впереди ожидает долгое восстановление. Главное, чтобы восстановление прошло качественно, чтобы после него он вернулся в строй и стал только сильнее, — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».