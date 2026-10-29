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Генич выразил мнение, что футболисты «Локомотива» «махнули на дисциплину»

Генич выразил мнение, что футболисты «Локомотива» «махнули на дисциплину»
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о результатах московского «Локомотива» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После 12 туров чемпионата России красно-зелёные, набрав 11 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Я так думаю, что внутри «Локомотива» они себе вдолбили в голову… Это спорная мысль, но она мне почему-то не даёт покоя. Что этот сезон для них уже всё, провальный. Они ничего в этом сезоне уже не выиграют ни за что. Они в полной уверенности, что не вылетят, потому что им этого [имеющегося] мастерства и класса хватит. И они просто не могут собраться. Если в прошлом сезоне, когда они шли в лидерах, у них находились лидеры, которые давали движение, — Карпукас, Баринов, Батраков, Пруцев потом появился… Они видели эту цель. Сейчас для «Локомотива»… Как мне кажется, они в режиме ожидания. Пришёл новый спортивный директор, думают: «Наверное, Галактионова снимут, чего сейчас пыжиться, вот придёт новый тренер, вот тогда и начнём». И вот у меня полное ощущение, что игроки на дисциплину махнули, махнули на этот сезон и подумали: «Мы не вылетим, а какая разница — десятыми или восьмыми будем?» — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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