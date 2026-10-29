«Пока не отпустили». Тренер «Рубина» Иванов пошутил про работу таксистом
Тренер казанского «Рубина» Олег Иванов пошутил про работу таксистом. Ещё будучи игроком, Иванов говорил, что после завершения карьеры футболиста сядет за руль такси.
— Ещё в прошлом сезоне, когда вы были игроком, говорили, что после футбола пойдёте работать таксистом.
— Пока не отпустили.
— Как вам тренерская деятельность?
— Классно оставаться в деле, которое безумно любишь. Я получаю удовольствие, потому что смотрю с другой стороны на эти вещи. Хочется всеми силами помочь ребятам. Игра со «Спартаком» показала, что у нас прекрасная команда, ребята умеют играть в футбол. Главный тренер сказал: «Мы гордимся, что тренируем этих ребят», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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