Криштиану Роналду высказался после победы в номинации «Золотой мяч всех времён»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после завоевания «Золотого мяча всех времён».

«Футбол принадлежит болельщикам! Спасибо всем фанатам по всему миру — «Золотой мяч всех времён» принадлежит и вам тоже», — написал Роналду в социальной сети Х.

Во главе рейтинга по итогам онлайн-голосования болельщиков оказался «Золотой мяч» Роналду, который португалец получил в 2008 году. В число участников номинации вошли футболисты, неоднократно выигравшие «Золотой мяч». Среди них Лионель Месси (8), Криштиану Роналду (5), Йохан Круифф (3), Мишель Платини (3), Марко ван Бастен (3), Альфредо Ди Стефано (2), Франц Беккенбауэр (2), Кеви