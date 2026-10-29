Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и «Халла» Леонид Слуцкий предсказал следующего обладателя «Золотого мяча». По итогам предыдущего сезона обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе стал центральный нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

«Думаю, что игрок команды, которая выиграет Лигу чемпионов. Может быть… Может быть, Педри. Попробую предположить, [что он]», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

«Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В минувшем году обладателем награды стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.