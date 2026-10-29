Мохамед Аззи рассказал о своей адаптации в ЦСКА и дебютном голе за армейцев

Игрок ЦСКА Мохамед Аззи рассказал об адаптации в новой команде, а также поделился деталями разговора с главным тренером Дмитрием Игдисамовым перед дебютом. Защитник перешёл в московский клуб летом из махачкалинского «Динамо».

— Прежде всего я очень рад быть здесь. В ЦСКА ощущаю себя частью большой семьи. Я пришёл, чтобы помогать команде. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся завоевать трофеи. Мы приложим к этому все усилия.

— В игре с «Ростовом» ты забил первый гол за ЦСКА. Какие эмоции испытал?

— Это было огромное счастье! Особенным этот момент сделала мама: перед игрой мы разговаривали и она сказала: «Ты сегодня забьёшь». Так и получилось. Все партнёры по команде тоже поздравили меня. Надеюсь, впереди у меня ещё много голов за ЦСКА.

— Сложно было дебютировать в игре с «Зенитом» уже через два-три дня после перехода? Ты не провёл ни одной полной тренировки перед той встречей.

— Да, честно говоря, перед матчем я чувствовал большое давление. Ещё не успел хорошо познакомиться с партнёрами, не был с ними сыгран. Но перед встречей Дмитрий Игоревич поговорил со мной и сказал: «Играй как умеешь, как играешь всегда». В итоге всё сложилось хорошо. Надеюсь, со временем ещё лучше адаптируюсь в команде, — приводит слова Аззи официальный сайт ЦСКА.