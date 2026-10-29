Кейн раздаст подарки партнёрам по «Баварии» и сборной Англии в знак благодарности — Bild

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, выигравший «Золотой мяч», планирует вручить памятные подарки товарищам по клубу и национальной команде — в знак благодарности за поддержку и вклад в его достижение.

«Некоторые ребята попросили часы или что‑то в этом роде, так что мне нужно придумать для них что‑нибудь приятное — и для игроков «Баварии», и для сборной Англии. Я подумаю над этим и позабочусь о том, чтобы каждый получил хороший подарок», — приводит слова Кейна Bild.

В сезоне-2025/2026 Кейн с «Баварией» стал обладателем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за «Баварию» и Англию в 65 матчах в период с августа 2025-го по июль 2026-го.