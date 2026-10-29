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Винисиус изучает с экспертами, почему потерял былую скорость и дриблинг — Гонсалес-Мартин

Винисиус изучает с экспертами, почему потерял былую скорость и дриблинг — Гонсалес-Мартин
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Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вместе с экспертами изучает, почему он перестал бегать с той скоростью, которая была у него раньше. Также бразильский вингер пытается исследовать причину снижения качества своего дриблинга. Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес-Мартин на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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