Ташуев: Сторожук — спасение для «Краснодара»? «Торпедо» играет худо-бедно

Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» может возглавить тренер «Торпедо» Александр Сторожук в случае отставки Мурада Мусаева. По данным «РБ Спорт», владелец клуба Сергей Галицкий поддерживает связь со Сторожуком, который рассматривается в числе кандидатов на пост главного тренера.

«В «Краснодаре» есть Сергей Николаевич Галицкий. Ему виднее, он контролирует весь процесс. Команда идёт в группе лидеров РПЛ. Бывают ситуации, когда результаты могут быть не очень хорошими. Сложно оценивать. «Краснодар» здорово начал сезон. Потом сломался Кривцов, перестала работать «химия» внутри — нет взаимодействия.

Сейчас пытаются встроить Уткина в эту структуру, сыграли хороший матч в Кубке и выиграли у «Динамо». Сторожук — это спасение? Я смотрел игру «Торпедо», не вижу там стиля «Краснодара». Команда играет худо-бедно. Забавно менять Мусаева, который выиграл РПЛ, на тренера из ФНЛ. При всём уважении. Но в клубе виднее», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 12 туров Альфа-Банк РПЛ «Краснодар» занимает четвёртую строчку таблицы, на