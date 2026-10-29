Компани не будет руководить «Баварией» до перерыва на матчи сборных в ноябре — Bild

Бельгийский специалист Венсан Компани не вернётся на тренерскую скамейку «Баварии» до перерыва на ноябрьские матчи сборных (9-17 ноября). Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Компани продолжит отдыхать и принимать лекарства. Тренер точно пропустит игры с дортмундской «Боруссией» (31 октября), мадридским «Атлетико» (3 ноября) и «Майнцем» (7 ноября).

Напомним, ранее 40-летний Компани потерял сознание во время тренировки второй команды «Баварии». Позже член правления мюнхенского клуба по спорту Макс Эберль сообщил, что инцидент был вызван раздражением мозговых оболочек.

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