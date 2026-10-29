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Экс главный тренер «Енисея» Ташуев отреагировал на возможное назначение Тихонова

Экс главный тренер «Енисея» Ташуев отреагировал на возможное назначение Тихонова
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Бывший главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал возможное назначение в клуб экс-футболиста Андрея Тихонова. Ранее генеральный директор красноярцев Дмитрий Федосеев подтвердил, что со специалистом запланированы переговоры.

«Тихонов не первый, я тоже возвращался в «Ахмат» и вернулся в «Шахтёр» Солигорск, став чемпионом Беларуси. Это нормальное явление. Я сам ушёл из «Енисея», меня никто не убирал. Сказал: «Всё, меня не устраивает, что происходит». Решили снова вернуть Андрея Тихонова. Какие задачи поставят? Не в курсе. Нужны слагаемые, чтобы тренер был успешен.

Неправильное выражение — «выигрывает команда, а проигрывает тренер». Важно, как функционирует клуб, — нет мелочей. Спрашивать с одного человека — это неправильно, особенно в современном мире. Знаю, что Андрей успешно работал, когда я пришёл вместо него. Общался с Тихоновым и знаю, что в клубе тоже были определённые проблемы. Здесь должен сложиться тренерский пазл и всё остальное», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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