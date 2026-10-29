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Батраков изучает историю «Галатасарая», он заслуживает похвалы за зрелое поведение — Кючюк

Батраков изучает историю «Галатасарая», он заслуживает похвалы за зрелое поведение — Кючюк
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков не испытывает проблем с адаптацией в новой команде. Об этом рассказал турецкий журналист Али Наси Кючюк.

«Батраков внимательно изучает историю «Галатасарая» и постоянно собирает информацию. Игрок заслуживает похвалы за своё зрелое поведение. Благодаря помощи друзей он не испытал проблем с адаптацией и быстро освоился как в клубе, так и в Стамбуле», — приводит слова Кючюка аккаунт Forza Cimbom в соцсети X.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. В первых 10 матчах за стамбульцев на его счету два гола и две результативные передачи.

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