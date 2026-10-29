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«Брайтон», «Монако» и ещё три клуба из Англии и Франции интересуются Батраковым — Sabah

«Брайтон», «Монако» и ещё три клуба из Англии и Франции интересуются Батраковым — Sabah
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Клубы из топ-5 европейских чемпионатов проявляют интерес к полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову. Как сообщает издание Sabah, за россиянином внимательно следят команды из английской Премьер-лиги и французской Лиги 1.

По данным источника, Батраковым интересуются два клуба из Франции: «ПСЖ» и «Монако». Из АПЛ возможность подписания 21-летнего полузащитника изучают «Ньюкасл», «Брайтон» и «Тоттенхэм». Контракт игрока с турецкой командой действует до лета 2031 года.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. В первых 10 матчах за стамбульцев на его счету два гола и две результативные передачи.

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