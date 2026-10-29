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Ташуев: Сафонов может стать лучшим вратарём мира и повторить достижения Яшина

Ташуев: Сафонов может стать лучшим вратарём мира и повторить достижения Яшина
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Российский тренер Сергей Ташуев высказался о перспективах вратаря французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, назвав его одним из самых перспективных голкиперов современности.

«Сафонов выиграл две Лиги чемпионов. И не просто выиграл, а во время второй Лиги чемпионов успешно играл в составе «ПСЖ». Человек прогрессирует. Раз это происходит, значит, есть успех и определённые данные для того, чтобы быть звездой в своей профессии. Четвёртое место в номинации «Лучший вратарь года» заслуженное. Но Сафонов мог быть и выше. Он ещё молодой по вратарским меркам. У Матвея всё впереди. Главное, чтобы не было травм. Может быть, Сафонов рано или поздно станет лучшим вратарём мира и повторит достижения Яшина. Надеемся и желаем ему этого», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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