Сборная России U15 упустила преимущество в три мяча в игре с Перу и уступила по пенальти

Завершился матч 1/2 финала плей-офф A чемпионата мира и фестиваля ФИФА в формате 8х8, в котором встречались сборные России U15 и Перу. Игра прошла на стадионе «Олимпийский спортивный комплекс» (Азербайджан, Говсан). Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась перуанская национальная команда — 5:4.

На второй минуте счёт открыл полузащитник Матвей Абдулхаликов. Через минуту полузащитник Анатолий Цимин укрепил преимущество сборной России U15. Ещё через две минуты Цимин довёл счёт до разгромного. Однако затем перуанская национальная команда отыграла три мяча.

В пятницу (8:00 мск) Россия сыграет заключительный матч на турнире ФИФА — с Боснией и Герцеговиной.