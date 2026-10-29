Дуглас Сантос из «Зенита» вновь вызван в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вновь получил вызов в сборную Бразилии на предстоящие товарищеские матчи. Заявку на игры с Японией 14 ноября и Сингапуром 17 ноября опубликовала пресс-служба национальной команды на официальном сайте бразильской конфедерации футбола.

Состав сборной Бразилии на матчи с Японией и Сингапуром

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Лука Перри («Торино»), Мориско («Коритиба»).

Защитники: Артур Диас («Атлетико Паранаэнсе»), Карлос Аугусто («Интер»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Жаир Кунья («Ноттингем Форест»), Жонатан Жезуш («Крузейро»), Вандерсон («Монако»), Виктор Рейс («Манчестер Сити»), Уэсли («Рома»).

Полузащитники: Андре Луис («Коринтианс»), Андрей Сантос («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимарайнс («Арсенал»), Данило Сантос («Ботафого»), Габриэл Бонтемпо («Сантос»), Жоао Гомес («Астон Вилла»), Марлон Гомес («Шахтёр»).

Нападающие: Алиссон Сантана («Шахтёр»), Аллан («Манчестер Сити»), Эндрик («Реал»), Эстевао («Челси»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).