MD раскрыл имена защитников, которых «Барселона» может купить зимой

«Барселона» решила укрепить оборону после поражений в матчах с «ПСЖ» (2:4) и мадридским «Реалом» (1:2). Сине-гранатовые намерены приобрести опытного защитника в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «блаугране» интересен футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. Однако единственным реалистичным вариантом его приобретения является наказание для «горожан» за нарушение финансовых правил АПЛ.

Также «Барселоне» интересен Алессандро Бастони из «Интера», но маловероятно, что «нерадзурри» будут вести переговоры о его продаже зимой.

Наиболее перспективным вариантом является Лисандро Мартинес из «Манчестер Юнайтед», чей контракт заканчивается летом 2027 года. Кроме того, ранее аргентинец публично раскритиковал трансферную политику клуба.

Сине-гранатовые следят за защитником «Бетиса» Натаном. Испанский клуб может продать футболиста за € 30 млн плюс бонусы.