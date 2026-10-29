Лукин выбивал мяч головой из-под ног, Игдисамов благодарил судей. Фото поражения «Локо»

29 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник армейцев Данила Козлов. На 17-й минуте защитник Жоао Виктор укрепил преимущество ЦСКА. На 38-й минуте полузащитник Александр