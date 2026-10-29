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Энрике хочет подписать Гави в «ПСЖ» после покупки Феррана Торреса — El Nacional

Энрике хочет подписать Гави в «ПСЖ» после покупки Феррана Торреса — El Nacional
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике желает приобрести полузащитника «Барселоны» Гави после покупки у сине-гранатовых нападающего Феррана Торреса минувшим летом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, испанский специалист хорошо знает о качествах Гави ещё со времён совместной работы в сборной Испании и рассматривал вариант с его покупкой в «ПСЖ» ещё некоторое время назад. Подчёркивается, что под руководством Энрике полузащитник может получить место в основном составе и вернуть стабильную игровую форму.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в семи матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале