Энрике хочет подписать Гави в «ПСЖ» после покупки Феррана Торреса — El Nacional

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике желает приобрести полузащитника «Барселоны» Гави после покупки у сине-гранатовых нападающего Феррана Торреса минувшим летом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, испанский специалист хорошо знает о качествах Гави ещё со времён совместной работы в сборной Испании и рассматривал вариант с его покупкой в «ПСЖ» ещё некоторое время назад. Подчёркивается, что под руководством Энрике полузащитник может получить место в основном составе и вернуть стабильную игровую форму.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в семи матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале