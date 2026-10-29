15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сидибе — о конфликте с Соболевым: оба не сдержали эмоции, это не лучший пример для детей

Сидибе — о конфликте с Соболевым: оба не сдержали эмоции, это не лучший пример для детей
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Калиду Сидибе прокомментировал конфликт с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Словесная перепалка между футболистами вспыхнула на 90+6‑й минуте матча 11-го тура Альфа‑Банк РПЛ, который завершился победой «Зенита» со счётом 3:2. Конфликт продолжился сразу после финального свистка и перерос в потасовку. Сообщалось, что причиной стычки стало оскорбительное высказывание Сидибе в адрес матери Соболева, которая скончалась в 2020 году.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК