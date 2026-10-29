Сидибе — о конфликте с Соболевым: оба не сдержали эмоции, это не лучший пример для детей

Полузащитник «Ахмата» Калиду Сидибе прокомментировал конфликт с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Словесная перепалка между футболистами вспыхнула на 90+6‑й минуте матча 11-го тура Альфа‑Банк РПЛ, который завершился победой «Зенита» со счётом 3:2. Конфликт продолжился сразу после финального свистка и перерос в потасовку. Сообщалось, что причиной стычки стало оскорбительное высказывание Сидибе в адрес матери Соболева, которая скончалась в 2020 году.