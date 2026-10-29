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Балтика — Зенит: Кирш отыграл один мяч ударом с фланга на 73-й минуте, 29 октября 2026

«Балтика» — «Зенит»: Кирш отыграл один мяч ударом с фланга на 73-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Михаил Плиско (Ленинградская область). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
29 октября 2026, четверг. 21:45 МСК