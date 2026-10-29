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Стало известно название нового стадиона «Милана» и «Интера», который заменит «Сан‑Сиро»

Стало известно название нового стадиона «Милана» и «Интера», который заменит «Сан‑Сиро»
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Новый стадион «Милана» и «Интера», который планируют открыть к сезону‑2031/2032, заменит легендарный «Сан‑Сиро» и получит название Generali Stadium («Дженерали Стэдиум»). Это стало результатом сделки с одной из крупнейших страховых компаний Европы — Assicurazioni Generali: права на наименование арены приобрела именно она. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, долгосрочное соглашение рассчитано на срок около 20 лет и принесёт обоим клубам около € 650 млн. Представители «Милана» и «Интера» расценивают контракт как один из наиболее значимых в мировом футболе.

При этом на время международных матчей название скорректируют: вместо «Дженерали Стэдиум» арена будет именоваться Milano Stadium («Милано Стэдиум») — упоминание спонсора в таких играх использовать не будут.

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