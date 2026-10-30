«Не могу развидеть это». Холанд — о сравнениях себя с персонажами фильма «Один дома»

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на странице в социальной сети X опубликовал фотографии, на которых его сравнивают с героями фильма «Один дома».

«Не могу развидеть это», — прокомментировал публикацию 26-летний игрок.

На первом фото Холанда сравнивают с Гарри в исполнении актёра Джо Пеши. Подобные ассоциации появились у зрителей после того, как норвежец появился на публике в длинном коричневом пальто и чёрной шапке-бини.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

На втором фото нападающий «Манчестер Сити» делает гримасу, похожую на выражение лица главного героя фильма Кевина Маккаллистера, которого сыграл Маколей Калкин.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

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