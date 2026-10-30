«Моя ошибка». Тренер юношеской сборной России Денис Первушин — о проигрыше команде Перу

Старший тренер юношеской сборной России по футболу (игроки не старше 15 лет) Денис Первушин взял на себя ответственность за неудачный исход матча с командой Перу на турнире чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15 в Азербайджане. Российская сборная уверенно вела со счётом 3:0, но в итоге основное время завершилось вничью — 3:3. В серии пенальти сборная России уступила сопернику со счётом 4:5.

«Сегодня мы сыграли с двумя разными соперниками. Камерун послабее, а Перу – команда намного более квалифицированная. К пятой минуте вести 3:0 и отпустить такую игру – наверное, в этом моя ошибка. Не смог до ребят достучаться, направить их. Это чисто юношеская психология – когда ведёшь с таким счётом в начале матча, то уже думаешь, что игра сделана. А играть ещё 35 минут. Они сбавили обороты, а я не смог до них достучаться.

Впереди у нас ещё один матч. Безусловно, мы хотим его выиграть. Любой турнир хочется заканчивать победой. Как говорил один киногерой, запоминается последнее. Из восстановителей нам доступны только питание и сон. Постараемся всё это сделать перед заключительным матчем.

Если оценивать прошедшие девять игр, то ребята увидели, что уровень интенсивности, уровень борьбы на порядок выше, чем там,