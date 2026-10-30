Месси близок к переходу в «Ньюэллс Олд Бойз» в январе 2027-го — Estadio 3

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси «никогда не был так близок» к переходу в «Ньюэллс Олд Бойз», за молодёжную академию которого он выступал. 39-летний форвард может стать футболистом аргентинского клуба в январе 2027 года. Об этом сообщает Estadio 3.

Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до конца декабря 2028 года. Новый футбольный сезон в Аргентине начнётся в конце января 2027 года.

Месси выступает в составе «фламинго» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 122 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 106 голами и 58 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.