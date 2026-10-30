«Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу Роналду в номинации «Золотой мяч всех времён»

«Манчестер Юнайтед» на странице в социальной сети X отреагировал на победу бывшего нападающего манкунианцев Криштиану Роналду в номинации «Золотой мяч всех времён». По итогам онлайн-голосования болельщики выбрали «Золотой мяч», который португалец получил в 2008 году, когда играл за «красных дьяволов».

«Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времён» за эталонный 2008-й. Легендарный», — написано в сообщении.

В сезоне-2007/2008 Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» выиграл английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов. В указанном сезоне португальский нападающий отметился 42 голами и восемью результативными передачами в 49 встречах.

Материалы по теме Криштиану Роналду высказался после победы в номинации «Золотой мяч всех времён»

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: