«Передали привет от Андрея Сергеевича!» Игроки юношеской сборной сделали фото с Венгером

Футболисты юношеской сборной России сделали совместную фотографию с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Передали привет от Андрея Сергеевича!» — написано в сообщении в телеграм-канале молодёжной и юношеской сборных России.

Фото: РФС

Напомним, бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выступал в составе «Арсенала» с 2009 по 2013 год. За этот период футболист принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и 45 результативными передачами.

Венгер занимал должность главного тренера «канониров» с 1996 по 2018 год. За этот период он три раза стал чемпионом Англии.

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