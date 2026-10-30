«Арсенал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» следят за Батраковым — TEAMtalk

Топ-клубы Европы заинтересованы в трансфере полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. Как сообщает издание TEAMtalk, «Ливерпуль» и «Арсенал» столкнулись с растущей конкуренцией в борьбе за игрока со стороны «Барселоны» и «ПСЖ». По данным источника, в последние дни гранды АПЛ активизировали свой интерес к игроку, а среди других клубов, которые следят за 21-летним плеймейкером ещё с лета, — «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Интерес со стороны континентальных клубов также весьма серьёзен. «Барселона» следит за Батраковым уже некоторое время и по-прежнему остаётся в числе претендентов. «ПСЖ» тоже всё ещё рассматривается как один из возможных вариантов продолжения карьеры игрока. Сумма отступных в размере € 55 млн открывает путь для каталонцев и парижан, позволяя им оформить трансфер без участия в дорогостоящих аукционах.

Сообщается, что по мере приближения январского трансферного окна интерес к футболисту растёт, хотя более реалистичной целью, по всей видимости, является его переход следующим летом.