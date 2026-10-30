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«Получил в перерыве». Талалаев анонсировал наказание для одного из игроков «Балтики»

«Получил в перерыве». Талалаев анонсировал наказание для одного из игроков «Балтики»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев анонсировал наказание для одного из игроков своей команды после поражения от «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 (2:3). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Михаил Плиско (Ленинградская область).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
29 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кондаков – 30'     0:2 Аугусто – 69'     1:2 Кирш – 73'     1:3 Аугусто – 83'     2:3 Порохов – 90+1'    

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