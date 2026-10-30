«Получил в перерыве». Талалаев анонсировал наказание для одного из игроков «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев анонсировал наказание для одного из игроков своей команды после поражения от «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 (2:3). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Михаил Плиско (Ленинградская область).

«Пропустили необязательный гол. Разбирая персонально, мы всё время ставим акценты, чтобы не повторять свои ошибки. Поэтому кое-кто получил в