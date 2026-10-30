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Тренер ЦСКА Игдисамов раскритиковал календарь матчей, упомянув ситуацию в «ПСЖ»

Тренер ЦСКА Игдисамов раскритиковал календарь матчей, упомянув ситуацию в «ПСЖ»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов раскритиковал календарь после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
29 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 6'     2:0 Виктор – 17'     2:1 Коваленко – 38'     3:1 Джикия – 66'    

— Предстоящая игра с «Оренбургом» начнётся в час дня. Является ли для вас проблемой такое раннее начало?
— С точки зрения физической активности это не проблема. Мы обычно тренируемся в 12 часов и к этому времени уже готовы к нагрузкам. Другое дело, что у футболистов будет меньше 72 часов на восстановление. Вот в этом проблема.

Не понимаю, почему такое время назначают командам, которые проводят поздний матч в Кубке. Мы должны беречь наших игроков. Посмотрите на «ПСЖ»: у них три футболиста с тяжёлыми травмами. Откуда это берётся? Они постоянно играют и не успевают восстанавливаться. Так мы можем потерять футболистов, которые дают качество, делают игру зрелищной, на которых ходят болельщики. Нам нужно внимательнее подходить к календарю или хотя бы ко времени начала матчей. Но что есть, то есть — будем работать в этих условиях, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

Матч между