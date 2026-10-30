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Турецкий журналист сравнил Алексея Батракова с Франком Рибери

Турецкий журналист сравнил Алексея Батракова с Франком Рибери
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Известный турецкий журналист Бурак Эрен сравнил игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова с французом Франком Рибери, когда тот выступал за клуб из Стамбула.

«Батраков производит даже более сильное впечатление, чем Рибери в свои молодые годы. Рибери был игроком с большим потенциалом, который внушал оптимизм на будущее. Однако тогда его влияние на игру не было таким, как у нынешнего Батракова.

Батраков не выглядит молодым футболистом. Он невероятно зрелый игрок и оказывает огромное влияние на игру. У Рибери был более высокий потенциал, но нынешний Батраков обладает большим весом на поле», — написал Эрен на своей странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» в 2026 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах за турецкий клуб, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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