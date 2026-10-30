«Мне не нужны никакие гарантии». Кэррик — о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о своём будущем в клубе перед матчем 9-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча пройдёт в субботу, 31 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Мне не нужны никакие гарантии ни от кого. Я полностью понимаю ситуацию. Я понимаю суть работы, обязанности. Понимаю, что с этим связано, поэтому мне действительно не нужны никакие заверения от кого бы то ни было в этом отношении», — приводит слова Кэррика ВВС.

После восьми матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Челси» заработал 13 очков и располагается на пятой строчке.