Игрок ЦСКА Мохамед Аззи сравнил Москву и Махачкалу

Игрок ЦСКА Мохамед Аззи, ранее выступавший за махачкалинское «Динамо», сравнил жизнь в Москве и столице Дагестана.

— Разница огромная. Прежде всего Москва гораздо больше, а Махачкала — сравнительно небольшой город. Ещё я заметил, что в Махачкале намного больше мусульман. В Москве я пока встречал их не так много.

Кстати, ещё перед переходом в махачкалинское «Динамо» я говорил агенту, что рассматриваю этот клуб как шаг на пути в большую команду. Тогда же сказал ему: «Потом хочу играть в Москве, по возможности — за ЦСКА». Рад, что всё так и сложилось.

— То, что в Махачкале много мусульман, помогло тебе освоиться в России?

— В какой-то степени — да. Хотя моя жизнь в основном состоит из поездок на стадион и домой, поэтому решающей роли это не сыграло. Но религия для меня важна, конечно. Я сам мусульманин, уважаю всех мусульман, и вера помогает мне в жизни.

— Тебе ближе спокойный ритм Махачкалы или московский?

— Мне больше нравится жить в Москве. Я не очень люблю тихие, спокойные города. В своей стране живу в столице — Алжире. Это тоже большой и шумный город, в этом смысле я бы сравнил его с Москвой, — приводит слова Аззи официальный сайт клуба.