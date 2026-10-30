«На его месте уже давно плюнул бы и ушёл». Радимов — о Галактионове в «Локомотиве»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники уступили ЦСКА (1:3).

«Мне по‑человечески жаль Галактионова. У него забрали всю среднюю линию, которая была в прошлом сезоне. Батраков, Баринов, Пруцев и Карпукас ушли, чтобы быть лидерами в других командах. Естественно, теперь «Локомотиву» очень сложно. Та молодёжь, которая сейчас есть в команде, не может сразу дать результат.

Недавние слова Галактионова о том, что нельзя плыть по течению, это посыл к руководству клуба. Нужно сесть и разобраться. Мы давно ничего не слышим от руководства «Локомотива», а Галактионов не должен отдуваться за всех. Лично я бы на его месте уже давно плюнул и ушёл. Понятно, что я на его месте