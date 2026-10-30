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«На его месте уже давно плюнул бы и ушёл». Радимов — о Галактионове в «Локомотиве»

«На его месте уже давно плюнул бы и ушёл». Радимов — о Галактионове в «Локомотиве»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники уступили ЦСКА (1:3).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
29 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 6'     2:0 Виктор – 17'     2:1 Коваленко – 38'     3:1 Джикия – 66'    

«Мне по‑человечески жаль Галактионова. У него забрали всю среднюю линию, которая была в прошлом сезоне. Батраков, Баринов, Пруцев и Карпукас ушли, чтобы быть лидерами в других командах. Естественно, теперь «Локомотиву» очень сложно. Та молодёжь, которая сейчас есть в команде, не может сразу дать результат.

Недавние слова Галактионова о том, что нельзя плыть по течению, это посыл к руководству клуба. Нужно сесть и разобраться. Мы давно ничего не слышим от руководства «Локомотива», а Галактионов не должен отдуваться за всех. Лично я бы на его месте уже давно плюнул и ушёл. Понятно, что я на его месте